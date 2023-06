Luc-la-Primaube. La sophrologie pour améliorer sa qualité de vie

Les samedis 13 mai, 3 juin et 17 juin se sont déroulés des stages de sophrologie à la MJC de La Primaube animés par Caroline Fualdès sophrologue certifiée RNCP. Les participants venus nombreux ont pu découvrir des techniques de bases de la sophrologie dans l’objectif notamment de gérer le stress, améliorer le sommeil ou encore renforcer la confiance en soi. La sophrologie est une méthode psycho corporelle qui combine des exercices simples de détente musculaire, de respirations contrôlées et des visualisations positives. La sophrologie est accessible à tous ! Des séances collectives seront dispensées de manière hebdomadaire dès le 12 septembre prochain, le mardi de 12 h 30 à 13 h 30 sophrologie à la MJC de La Primaube, le jeudi de 11 h à 12 h sophrologie à la MJC de Luc et le jeudi de 12 h 30 à 13 h 30 méditation à la MJC de Luc. Infos sur les cours au 06 20 86 71 01 ou sur www.carolinefualdes.fr. Tarifs et inscriptions auprès de la MJC au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr.