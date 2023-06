Le camion-citerne quitte la route, s'enflamme et explose, le conducteur s'en sort par miracle

Le spectaculaire accident s'est produit commune de Caumont (Tarn-et-Garonne), ce vendredi 23 juin.

Les fumées étaient visibles à des kilomètres à la ronde, ce vendredi 23 juin : pour une raison encore indéterminée, un camion-citerne transportant 30 000 litres de carburants (22 000 litres de gasoil, 7 000 de SP95 et 3 000 de SP98, détaille La Dépêche du Midi), a quitté la chaussée vers midi et s'est retrouvé dans le fossé, sur la RD12 à Caumont, dans le Tarn-et-Garonne. Les carburants se sont alors enflammés, produisant plusieurs explosions, des flammes impressionnantes et un énorme panache de fumée noire.

Par miracle, le conducteur âgé de 62 ans a pu s'extirper de sa cabine avant que le camion-citerne ne s'embrase puis n'explose, et n'a été que légèrement blessé.

Au-dessus d'une conduite de gaz

42 sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour constater la totale destruction du poids lourd et combattre le sinistre. Ils se sont également inquiétés du fait que le camion-citerne s'était enflammé juste au-dessus d'une conduite de gaz, qui a pu être fermée à temps. Un périmètre de sécurité de 500 mètres a été mis en place de part et d'autre de l'accident. Un ruisseau également situé à proximité du sinistre n'a semble-t-il pas été contaminé par d'éventuelles fuites de carburants.

Les gendarmes ont procédé à un test d'alcoolémie sur le chauffeur, qui s'est avéré négatif. Il a été conduit à l'hôpital de Moissac.

Parti de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, le camion-citerne devait ravitailler une station-service du département.

A 18 heures, la circulation était encore interdite sur la RD12.