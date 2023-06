Saint-Christophe-Vallon. Le comité des fêtes enflamme la soirée

Baptême du feu réussi pour le nouveau comité des fêtes porté par un vent de jeunesse et de bonne humeur communicative. Corinne, Guillaume, Clara, Amandine, Thibaud, Olivia… et les autres, ont l’ambition "d’œuvrer à l’unité du village" et leurs premiers pas associatifs sont pleins de promesses. La soirée "feu de la Saint-Jean" organisée samedi dernier sur le terrain de basket était une première pour eux et ce fut un beau succès teinté d’une atmosphère joyeuse et festive unanimement appréciée. Crêpes boissons rafraîchissantes et saucisses ont rassasié les gourmands, la retransmission de la finale du Top 14 de rugby a réjoui les supporters du Stade toulousain et les amateurs de musique pop rock ont apprécié le dynamisme du groupe Explorer qui donnait le coup d’envoi de ses animations estivales.

En apothéose de la soirée l’embrasement du bûcher a déclenché l’enthousiasme général et une envie de faire la fête qui s’est poursuivie tard dans la nuit. Le prochain rendez-vous est fixé au dernier week-end de juillet avec la fête du village, une deuxième étape que le comité met déjà du cœur à préparer.