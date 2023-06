On recherche : Marie Dupont, 20 ans, disparue à Montpellier depuis le 21 juin

La jeune femme habitant La Grande-Motte, dans l'Hérault, souffre de troubles autistiques.

Marie Dupont, 20 ans, a disparu depuis le mercredi 21 juin à Montpellier, d'après nos confrères de Midi Libre. Habitant La Grande-Motte dans, elle a été vue la dernière fois le jour de la Fête de la musique, à 11 heures du matin, en s'enfuyant de la clinique Beau Soleil de Montpellier. "Elle a des troubles autistiques. Elle n'a pas ses lunettes, pas de téléphone, pas d'argent. Tout le monde la recherche", fait savoir sa sœur Manon, très inquiète, d'autant que Marie a déjà fait des tentatives de suicide.

Elle mesure 1,65 m, les yeux bleus, les cheveux châtains, longs et bouclés, elle porte une cicatrice au niveau de la thyroïde et était vêtue le jour de sa disparition d'une jupe longue verte et bleue avec des motifs bariolés, et d'un tee-shirt bleu.

Si vous avez des informations, contactez le 04 99 13 52 68.