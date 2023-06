Équitation : Combelles se structure pour un retour au premier plan

Depuis jeudi, le centre équestre aveyronnais organise le Jumping de Rodez. Un important rendez-vous qui lui rappelle ses plus belles heures, qu’il aimerait bien connaître de nouveau à l’avenir.

Il fait beau. Bien que moins nombreux par rapport à l’an passé (400 contre plus de 500), les cavaliers sont au rendez-vous. Le niveau des amateurs et professionnels est élevé. Autant d’arguments qui rendent l’édition 2023 du Jumping de Rodez, seulement la deuxième depuis 2011, d’ores et déjà réussie. Alors même que le clou du spectacle est attendu ce dimanche, en début d’après-midi, avec le concours pro sur des barres d’1,35 mètre (retrouvez le programme ci-contre). "Cette année, c’est parfait, tant au niveau de la météo que de l’organisation. On a réussi à avoir un petit village d’exposants joli et diversifié avec des partenaires locaux et artisanaux. On n’a vraiment pas grand-chose à redire", se réjouit Marie Puech, membre de l’organisation de l’épreuve.

Alors, forcément, quand tout se passe aussi bien, on se permet de rêver encore plus grand. Surtout quand ce « encore plus grand », on l’a déjà connu par le passé ! Et c’est le cas du centre équestre de Combelles, lui qui a longtemps accueilli sur ses terres des CSO à étoiles, à savoir ce qu’il se fait de mieux en la matière. Une catégorie d’épreuves qui pourrait être amenée à revenir à moyen terme. "On va essayer d’en organiser bientôt. On se projette de l’an prochain à 5 ans", expliquait Cécile Ourliac, chargée de l’événementiel, jeudi dans nos colonnes. L’important coût d’organisation – du simple au double par rapport à l’actuel Jumping – que demande ce type de compétition freinant tout de même les ardeurs. "Il faut qu’on arrive à retrouver des sponsors comme avant, pour avoir les moyens de l’organiser. Et ce ne serait même pas pour gagner de l’argent, mais pour ne pas en perdre et rester à l’équilibre", précisent aujourd’hui Marie Puech et Cécile Ourliac.

En termes d’installations, Combelles est déjà prêt

Si le dossier n’est pas encore béton sur plan financier, il l’est déjà au niveau des infrastructures. Il faut dire que depuis 2018, le centre équestre a fait beaucoup de choses pour se perfectionner en la matière : "Avant, on avait un grand terrain en herbe et il y avait de moins en moins de monde qui voulait courir dessus. On a donc investi sur une piste de 100 mètres par 50 avec du sable “Toubin et Clément”, qui propose une bonne qualité de sol pour les chevaux. En Aveyron, il n’y a pas énormément de centres équestres qui peuvent proposer ce type de piste. Et puis, l’aménagement d’un chapiteau a été fait pour organiser des événements. On a les infrastructures pour, maintenant, il faut trouver les moyens !"