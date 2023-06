Premier Mont-Aveyron à Montmartre : pari réussi pour les Aveyronnais, la fête se poursuit ce dimanche

La première édition de Mont-Aveyron, qui a débuté, samedi, sur la place des Abbesses de Montmartre, à Paris, est déjà un succès. Rendez-vous ce dimanche pour la journée de clôture.









Le pari était un peu fou : réunir, le temps d’un week-end, sur la célèbre place des Abbesses du quartier parisien de Montmartre, ce que l’Aveyron compte de meilleur. À savoir sa gastronomie dont la réputation n’est plus à faire et son artisanat reconnu au-delà des frontières du département.

Ajoutez la musique de la Déryves, et l’animation joyeuse de la Carriole, la danse folklorique et un magnifique championnat du monde du fil d’aligot et vous obtiendrez la recette gagnante de Mont-Aveyron dont la première journée s’est déroulée hier, et qui se poursuit aujourd’hui, avec notamment la performance live du street artiste Jo Di Bona et la cérémonie autour de la Commanderie des chevaliers dus taste-laguiole et des grands fileurs de l’Aubrac.

Vous avez ainsi tous les ingrédients du premier Mont-Aveyron, qui réunit le temps d’un week-end les Aveyronnais de Montmartre et d’Aveyron, et tous leurs amis.

La Maison Roche de Bozouls championne du monde

Et la foule, présente en nombre, hier, ne s’y est pas trompée, dégustant le meilleur de l’Aveyron - saucisse et aligot en premier lieu. Un aligot en vedette toute la journée dans les assiettes et au bout de la pelle lors du championnat du monde qui a vu s’affronter amicalement quatre participants. Et au bout du fil, tiré par Florian Ferréol, c’est la Maison Roche (Guillaume Roche, de Bozouls) qui décroche le titre avec une hauteur de 5,80 m. Jeune Montagne (Laguiole) s’incline avec 5 mètres devant Un Goût d’Aubrac (Léo Chauchard, désormais codétenteur du record, de La Loubière) et ses 4,50 m et Aligot Express (Flagnac) qui échoue à 3,70 m.

Mais vous l’aurez compris, l’important était surtout de participer et de porter haut les couleurs de cette spécialité aveyronnaise. Un peu plus tôt dans la journée, un jury avait d’ailleurs désigné (à l’aveugle) le meilleur aligot du marché. Et c’est Léo Chauchard (Un Goût d’Aubrac) qui remporte la palme.

Rendez-vous aujourd’hui pour la suite des festivités, sous le soleil parisien mais à l’ombre des arbres de la place des Abbesses.

L’occasion de découvrir le travail de l’artiste Jo Di Bona qui rendra hommage au peintre de l’Outrenoir, l’Aveyronnais Pierre Soulages. Un autre hommage, à Michou, figure de Montmartre décédée il y a peu, est également au programme.

Le pari de Benjamin Riot, Franck de Bona et Thierry Campion et de leur équipe autour du Cercle des Aveyronnais de Montmartre est réussi.

Alors tous à Mont-Aveyron ce dimanche !