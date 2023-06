VIDEO. Championnat du monde du plus long fil d'aligot : la Maison Roche égale le record de 5,80 m à Paris !

Ce samedi 24 juin, à Paris, sur la butte Montmartre, l'aligot était le roi dans les assiettes mais pas seulement. Le plat phare de l'Aveyron était la vedette du championnat du monde du plus long fil d'aligot, organisé à l'occasion de Mont-Aveyron qui réunit tout le week-end les Aveyronnais de Paris et d'Aveyron et tous leurs amis.

Ils étaient quatre à participer à ce qui a constitué le clou de cette première journée de Mont-Aveyron, le rendez-vous des Aveyronnais et de leurs amis, organisé les 24 et 25 juin sur la place des Abbesses de Montmartre. Quatre concurrents Maison Roche, Aligot Express, Un Goût d'Aubrac et Jeune Montagne se sont, tour à tour, hissés sur la nacelle du championnat du monde du plus long fil d'aligot afin de tenter de battre le record établi à 5,80 m. Son détenteur est Léo Chauchard, qui, en 2018, avait décroché son record lors du concours organisé en 2018 à Moyrazès avec Franck Conduche, de Saveurs de l’Aubrac. A lire aussi : Qui sera sacré champion du monde du plus long fil d’aligot à Mont-Aveyron, à Paris ? Un record qui n'a pas été battu ce samedi 24 juin mais en revanche égalé puisque la Maison Roche de Bozouls, dirigée par le fromager affineur Guillaume Roche, avec un fil long de 5,80 m. On était à la coupe du monde du plus long fil d'aligot à Paris ! Les vainqueurs sont à retrouver sur @CPAveyron pic.twitter.com/JLNJZx4tA1 — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) June 24, 2023 Derrière, on retrouve Jeune Montagne de Laguiole (5 m), Un goût d'Aubrac de La Loubière (4,50 m) et Aligot Express de Flagnac (3,70 m). C'est Florian Ferréol qui a tenu la pelle.