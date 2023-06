Qui sera sacré champion du monde du plus long fil d’aligot à Mont-Aveyron, à Paris ?

Ils sont quatre à participer à ce qui sera le clou du week-end de Mont-Aveyron, le rendez-vous des Aveyronnais et de leurs amis, organisé les 24 et 25 juin sur la place des Abbesses de Montmartre. Maison Roche, Aligot Express, Un Goût d'Aubrac et Jeune Montagne se hisseront sur la nacelle du championnat du monde du plus long fil d'aligot afin de tenter de battre le record établi à 5,80 m. À ne pas manquer le samedi à 17 heures.

Maison Roche : "Le principal, c’est que l’aligot soit bon"

"Ce sera la première fois que je participerai à un concours du plus long fil d’aligot, dit Guillaume Roche, qui vend ses fromages fermiers sur les marchés de Rodez, Espalion et Marcillac. Avec Florian Ferréol, qui va tenir la pelle, on prend ça avec le sourire. Passer un bon moment, c’est ce qui compte."

Guillaume Roche (Maison Roche) propose ses fromages affinés sur les marchés de l'Aveyron. L'Aveyronnais

Installé à Bozouls, Guillaume Roche partage son temps entre l’Aveyron et le Puy-de-Dôme où il affine ses fromages. "L’idée de ce marché à Montmartre est super sympa, se réjouit-il. Ça permet de faire connaître nos produits à Paris."

Et pour le championnat du monde ? "On ne s’est pas vraiment entraînés, rigole-t-il. J’ai vu que le record était à 5,80 m. Si on fait 1,40 m… Le principal, c’est que l’aligot soit bon !"

Aligot Express : "Il faut pérenniser ce rendez-vous"

"On est deux ou trois à savoir tirer le fil. On n’a pas la prétention de gagner ce championnat du monde mais on ne sait jamais", sourit Antoine Bélard, chez Aligot Express, basée à Flagnac. La société, qui a développé une machine qui permet de préparer une portion d’aligot en une minute, créée par Christian Valette (à gauche en photo avec le directeur commercial Bertrand Carrier), propose une large gamme de produits.

Aligot Express a inventé une machine qui permet de servir une portion d'aligot en quelques minutes. Reproduction L'Aveyronnais

Habituée aux foires et aux salons, Aligot Express partagera son stand à Mont-Aveyron avec les charcuteries Miquel. "Ce nouveau marché à Paris nous a vraiment motivés, assure M. Bélard. Il y aura beaucoup de monde. C’est l’occasion de faire la promotion de nos produits à la capitale. C’est une très belle idée d’animation. Il faut participer pour pérenniser ce rendez-vous."

Un Goût d’Aubrac : "Si on bat le record, on sera contents"

Léo Chauchard n’est pas un débutant. Il a déjà tiré le fil d’aligot lors du concours organisé en 2018 à Moyrazès avec Franck Conduche, de Saveurs de l’Aubrac. "On était monté à 5,80 m, se souvient-il. Établissant l’actuel record en salle, constaté par huissier. Ça a plu à Benjamin [Riot] qui a eu l’idée de faire la même chose à Paris. On a établi le règlement ensemble, on voulait que ce soit carré. Nous, on fait ça pour le fun. Mais si on bat le record, on sera contents."

Léo Chauchard (Un Goût d'Aubrac) propose aligot et truffade sur les marchés. L'Aveyronnais - Emmanuel Pons

À la tête d’Un Goût d’Aubrac, basé à La Loubière, Léo Chauchard, qui propose aligot et truffade sur les marchés, se réjouit de "l’émulation autour de l’aligot et de l’Aveyron. C’est la première fois que j’installerai un stand à Paris".

Jeune Montagne : "Ce concours servira de référence"

"On avait déjà établi un record, assure Bernard Prunières, qui gère la préparation des événements pour Jeune Montagne. C’était le 17 juillet 2022, à Laguiole, pour fêter les 60 ans de la coopérative qui produit du laguiole et de la tome fraîche (lire ci-dessous). Jean Miquel avait tiré le fil à six mètres. Mais il n’y avait pas d’huissier et aucun règlement officiel comme ce sera le cas à Paris."

Chez Jeune Montagne, on maîtrise le tirage de fil d'aligot. Reproduction L'Aveyronnais - Michel Raynal

Très encadré, "le concours de Mont-Aveyron devrait ainsi servir de référence pour les compétitions à venir", assure M. Prunières.