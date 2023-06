"Rambo des Cévennes" : son épouse raconte ce "terrible jour" où Valentin a tué deux personnes avant de se cacher en forêt

À quelques mois du procès, Blandine Marcone revient les terribles jours où son mari, recherché pour un double assassinat, s'est caché des forces de l'ordre dans les Cévennes du Gard.

"Valentin a mis sa veste de camouflage et a pris une arme. Il est parti dans la forêt en me laissant seule face à une situation où je ne maîtrise rien", témoigne la femme du tueur, Blandine Marcone, pour auprès du Parisien.

La tragique histoire remonte au 11 mai 2021. Valentin Marcone, un Gardois de 29 ans, tue le patron de la scierie dans laquelle il travaillait ainsi qu'un de ses collègues. Pendant quatre jours, il reste caché dans la forêt malgré les recherches actives des forces de l'ordre, lui valant le surnom de "Rambo des Cévennes".

Le procès de Valentin Marcone est acté pour le 24 janvier 2024. À quelques mois de cette échéance qui sera sans doute très médiatisée, son épouse a accepté de reparler du jour où Valentin lui a confié qu'il avait tué deux personnes et de la semaine où il a fait l'objet d'une traque en forêt.

"À ce moment-là, je ne sais pas où est le père de ma fille"

"Le matin même, Valentin et moi nous sommes croisés un quart d'heure alors que je revenais du boulot et que lui allait partir à la scierie. Je me souviens lui avoir dit de donner un doudou à notre fille qui pleurait. La vie banale d'un jeune couple avec enfant".

Peu de temps après, Valentin Marcone est revenu en avouant. "Il m'a dit : j'ai fait une connerie, j'ai tué Luc et Martial". Blandine, aujourd'hui encore, dit ne pas comprendre ce qui a motivé ce geste. "Il n'avait jamais montré de peur, de colère ou de haine vis-à-vis de Luc et Martial", deux hommes qu'elle connaissait "depuis mon enfance" dans ce petit village du Gard. "Je me sens depuis ce drame totalement hors du temps et je souffre aussi pour les familles de Luc et Martial, je pense énormément à eux, à leurs proches".

Blandine Marcone confie en vouloir à son mari d'être parti se cacher. "À ce moment-là, je ne sais pas où est le père de ma fille, le danger qu'il risque face aux gendarmes qui le recherchent, si je vais le revoir vivant. J'ai tout ça dans ma tête pendant plusieurs jours et nuits".

Valentin Marcone a été mis en examen pour double assassinat et attend son procès en prison. Sa femme peut le voir une fois par un mois. "On parle de la vie de notre fille mais jamais de ce qui s'est passé ce terrible jour".