Rodez : Associatisse continue d'aller de l'avant

Animer, promouvoir et maintenir la vie associative ce sont les missions d'Associatisse qui a organisé une Assemblée Générale ce lundi à La Maison des Associations afin d'annoncer le bilan positif de son année.

Associatisse, centre de ressources pour les associations et les bénévoles du territoire du Grand Rodez organisait ce lundi à La Maison des Associations son assemblée générale annuelle dans laquelle elle expose la situation morale, le bilan financier ainsi que le budget prévisionnel. Durant cette assemblée ont été annoncées les modifications statuaires demandées par l'Administration " afin de renouveler l'agrément jeunesse et sport ainsi qu'assurer un égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes.", explique Véronique Baume, présidente de l'association.

Après les 2 ans de crise sanitaire, l'année 2022 fut positive pour la maison des associations. Elle a pu reprendre un rythme d'activité quasi normal, redresser la barre au niveau financier, s'adapter à un changement des locaux, mener une réflexion d'amélioration et organiser deux évènements importants : l'anniversaire de ses 10 ans en juin et la deuxième édition du Forum des Associations fin septembre.

Ses buts premiers sont avant tout de promouvoir le bénévolat et de tisser des liens associatifs. L'association compte actuellement 38 adhésions, contre seulement 29 en 2021. Elle a recueilli près de 102 candidatures aux bénévolats dont 56 orientés vers des associations et accueilli un total de 27 associations. Loin d'être revenue au chiffre d'avant la crise, la reprise de la vie associative est timide mais est en train de remonter contrairement à l'année 2021.

Des ateliers formation, la communication extérieure par le biais du site internet et de la page Facebook ainsi que de nombreuses animations ont permis une mise en lumière de la structure mais également une véritable évolution qui attire les actifs et les étudiants à rejoindre l'aventure.