Rodez : partition réussie en ville pour cette 41e Fête de la musique

Malgré une météo quelque peu menaçante, les mélomanes ont pu célébrer comme il se doit cette 41e Fête de la musique.

Ils en avaient besoin, et ils en ont profité. Hier soir dans les rues du Piton, nombreux ont célébré cette 41e édition de la Fête de la musique. Les festivités ont débuté tôt, ce mercredi 21 juin à Rodez. C'est dans la cour de la préfecture à partir de 16 h 15 qu'ont retenti les premières notes avec la Lyre capdenacoise pour ouvrir le bal, suivie par les Squatteurs du blues. Puis les autres rendez-vous institutionnels ont emboîté le pas. Place Foch avec l'insolite Musicobus, mais surtout au jardin public.

Moment symbolique par excellence, relifté, le "nouveau" kiosque a été inauguré, et retrouve sa fonction première en étant une scène privilégiée des mélomanes. Malgré son positionnement en début de soirée, une belle foule s'est rassemblée autour de ce moment pour apprécier les notes des clairons ou autres saxophones de l'Ensemble à vent du Conservatoire de l'Aveyron.

Une soirée animée en ville

Mais la Fête de la musique est avant tout un événement populaire et intergénérationnel. Alors quand le soleil est enfin parti se reposer de cette journée la plus longue de l'année, les fêtards de tout Rodez et même d'une bonne partie de l'Aveyron ont swingué. Que ce soit sur les grandes scènes installées par la mairie places d'Armes, du Bourg, de la Cité et Eugène-Raynaldy, ou bien dans des plus petites rues, que les cafetiers et restaurants de la ville n'ont pas manqué d'animer en sollicitant de nombreux virtuoses.

D’autant plus qu'il était temps. Après une édition 2022 tronquée par la météo et les années 21 et 20 chamboulées par la pandémie, les musiciens avaient quelque peu perdu leur jour de gloire. Et cette fois-ci, sans aucun doute, la partition est réussie.