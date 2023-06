Mouret. "Musique sans électricité", ambiance grandiose et sans fausse note

Record d’affluence pour la Fête de la musique, avec plus de 200 habitants du secteur et même au-delà, 25 musiciens (dont un futur hautboïste de 5 ans qui a fait une démonstration de son talent), amateurs de musique, de nature, de convivialité, se sont retrouvés dans une ambiance des plus accueillantes et chaleureuses à la Table de Maurice, près du Grand Mas, devant un panorama à 360 degrés et près d’une magnifique table d’orientation.

La beauté des paysages, le soleil couchant, l’ambiance invitaient à prolonger ces instants où la musique invitait au rêve et à l’amitié. Certains, après le feu de joie allumé en toute sécurité, n’ont pas hésité à poursuivre leur rencontre et le concert au-delà des minuits habituels.

La convivialité qui illumine les rencontres, on la respirait partout, pour la plus grande satisfaction des organisateurs.

25 musiciens, toutes générations et catégories de personnes représentées, du beau temps, un site magnifique, l’accueil, la simplicité, voilà sans doute les ingrédients de la réussite ! Les producteurs locaux ont été satisfaits de leur participation.

Les personnes qui ont collaboré à l’organisation autour de Bernard, André, Michèle et Michel, Alain, Claudine, Sylvie, Francette, Michaël Rivière (dessinateur de la table d’orientation) et sa compagne, Arnaud, Isabelle.

À noter, détail important et sans doute représentatif de l’ambiance sur place, le lendemain matin au moment des rangements et nettoyage du site, quel plaisir de trouver le terrain dans un état de propreté exemplaire, poubelles pleines mais très peu de déchets éparpillés.

Tout cela motive l’association Sauvegarde du Patrimoine Mouret et ses amis à renouveler en 2024 "Faites de la musique sans électricité", sa fête et celle de tous.