Entraygues-sur-Truyère. Magnifique concert de musique baroque

Dimanche dernier, un public nombreux est venu écouter le concert gratuit de clavecin, flûte et chant et profiter de la fraîcheur de la petite chapelle de Notre-Dame du Pontet. En effet ce petit édifice, construit au XIe siècle et le plus vieux d’Entraygues accueillait les auditeurs amateurs de musique classique.

Le concert a eu lieu dans la partie agrandie au XVIIe siècle, qui abritait des Ursulines, ainsi que des pélerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ce côté plus récent s’appelle la Chapelle des Pénitents et offre une messe par an, le 15 août. Après une belle présentation historique et des musiciens par l’association "Les rencontres musicales du pays d’Entraygues", Catherine Bassett à la flûte, Gilles Liacopoulos à la flûte et au clavecin (ou Epinette) et Lionel Girou, ténor, au chant, ont commencé le concert de musique baroque : duo de flûtes pour J.-J. Mouret et sa 1re sonate, puis trio pour J. S.Bach, G.-F.Haendel… qui ont enchanté les spectateurs partis pour un voyage au XVIIe siècle.

Très applaudis, musiciens et chanteur ont retrouvé leur public après le concert, pour un échange convivial autour du pot de l’amitié.

Prochains concerts : samedi 15 juillet, à 20 h 30 en l’église de Roussy (Le Fel) avec Mlle GLC (Duo de flûtes), E. Frieh et C. Marchal et dimanche 16 juillet, à 20 h 30 en l’église de Bès Bédène : Chemins de traverse.