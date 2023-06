Druelle Balsac. Ambiance conviviale à la fête du Pas

Chaque été, les fêtes de village rassemblent de nombreuses personnes. Ces évènements, parfois liés à un passé glorieux, un saint local ou au monde paysan, revêtent une dimension traditionnelle, une volonté de perpétuer un passé, une logique patrimoniale et identitaire, disant que nous sommes dans un village, et une façon de montrer son adaptation au monde moderne. Mi- juin, la fête du Pas s’est déroulée dans ce petit village avec le beau temps et dans une ambiance conviviale et familiale. Elle avait débuté le samedi soir avec un concert du groupe "LOL". Un public assez conséquent avec la présence d’environ 250 participants. Les festivités se sont poursuivies le lendemain dimanche avec le traditionnel petit-déjeuner qui a obtenu son habituel succès puisque 270 convives s’étaient donné rendez-vous à la salle du village. L’après-midi, les membres du comité avaient organisé un concours de pétanque en doublette. 40 équipes se sont affrontées et pointeurs et tireurs ont montré tout leur talent dans une ambiance amicale.

Bravo aux organisateurs de ce week-end festif qui permet au village d’avoir une animation un peu plus grande qu’à l’accoutumée.