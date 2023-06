Luc-la-Primaube. Belle fête de l’été à la Maison Sainte-Anne

Début juin, la Maison Sainte-Anne a accueilli résidents, familles, salariés, bénévoles et membres de l’Association gestionnaire pour sa première fête de l’été ! Une fête pleine de vie, à l’initiative de la directrice, Mélanie Frankowski, avec pour objectif de rassembler toutes les parties prenantes de la Maison et d’offrir un moment festif. La journée a débuté avec la kermesse annuelle en présence des enfants du personnel, suivie d’un goûter partagé. Puis, tous les invités étaient attendus. Le président, M. Pecqueur, et la Directrice ont fait un discours d’ouverture devant les 200 invités et leur ont proposé de profiter de quelques surprises. En effet, les résidents avaient mis au point deux représentations. Un premier groupe de quatre résidents, encadré par Antoine, en service civique, a réalisé quelques saynètes pleines d’humour, au travers de sujets d’actualité ou de thématiques locales. Un second groupe, composé de résidents et de participants extérieurs, et entraîné par des bénévoles, a offert plusieurs chansons accompagnées au piano. Les cuisiniers de la Maison avaient quant à eux préparé un cocktail dînatoire, salé et sucré, à leur image et qui se passait de commentaires. Les invités ont pu participer à une pesée de jambon ainsi qu’à une tombola avec à la clé une nuit, deux petits-déjeuners, deux dîners et deux séances spa au château de Labro. La Sourdoreille a animé la soirée en musique : 3 h de chants bien connus des résidents, le temps de faire quelques pas de danse. Le personnel a aussi pu profiter de quelques chansons dynamiques, une fois le travail terminé. Un nouveau moment convivial, qui était rempli de rires et de bonne humeur !

Cette journée, appréciée de tous, fut une réussite et sera reconduite chaque année ! Mélanie Frankowski remercie tous les salariés qui se sont portés volontaires pour organiser cette soirée et pour leur aide lors de l’événement.

Rendez-vous l’année prochaine.