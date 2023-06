Baraqueville. Concept novateur et belle fréquentation pour la fête des cerises de Fénayrols

C’est une fête "nouveau concept" qui a vu le jour dans le petit village de Fénayrols. Dans l’étymologie de son nom, on y retrouve bien sûr le sens des fenaisons, ce qui explique probablement la date du mois de juin pour y organiser sa fête. Une période qui coïncide aussi avec la récolte des cerises, ce qui en a fait le thème majeur de ce rendez-vous annuel depuis des décennies. Jusqu’à l’an passé, on y dégustait ce fruit accompagné du jambon à la broche et au son de l’accordéon mais avec une fréquentation en baisse, l’événement avait besoin d’un coup de jeune. Cette fois, le dynamique comité des fêtes avait donc décidé de changer les choses : d’un point de vue musical, l’accordéon a laissé place à un groupe local, "Demi Citron", reprenant des titres des années 70 à aujourd’hui. Il fut suivi de la disco mobile DJ Coco. La restauration a aussi fait un grand pas vers la jeunesse puisque des burgers ont fait leur apparition. Rassurez-vous pour autant, aucune concurrence avec la nourriture américaine des fast-foods que l’on a l’habitude de connaître. Il s’agissait là d’une succulente confection à base de bons produits ségalis, toujours bien sûr accompagnée des emblématiques cerises.

Quant à ceux qui souhaitaient rester fidèles aux traditions, le petit-déjeuner du dimanche matin a gardé son authentique tête de veau. La nouvelle formule s’est semble-t-il révélée gagnante puisque, malgré la concurrence de la Finale du Top 14 de rugby et des multiples animations avancées de la fête de la musique, le public s’est déplacé.

Ce lieu atypique de l’Oustal de Fénayrols a pris ce soir-là, un air de guinguette et malgré ces changements notables, la fête a su garder son âme.