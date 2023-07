Naucelle. Vélo : un beau dimanche multi-activités

Après plusieurs années de mise en sommeil, la ronde naucelloise était programmée le 25 juin. Sous un soleil magnifique, les 200 participants ont découvert les paysages verdoyants de la vallée du Lézert avec la proposition de 3 circuits VTT, et pour les plus aguerris un passage par Sauveterre était incontournable. Les routiers, quant à eux, se sont vu proposer 2 circuits différents à travers le Ségala et qui ont justifié l’appellation de "Pays des cent vallées". Une proposition a été faite aux marcheurs sur un circuit avec un minimum de dénivelé, ce qui n’est pas simple sur le Naucellois.

Tous ces participants ont retrouvé la salle des 2 Viaducs où ils avaient été accueillis le matin autour d’un café gâteau, afin de profiter de la dernière collation de la journée qui fut appréciée de tous bien qu’ils aient profité de deux ravitaillements sur les différents circuits.

Ce fut un moment de partage avec toute l’équipe des bénévoles du VCN dans un esprit très convivial où ils ont refait les circuits et noté les ‘grains de sable’, malgré une débauche d’énergie de tous les adhérents du club pour préparer et organiser cette belle manifestation qui a fait l’unanimité de tous les participants et organisateurs.