EN IMAGES. Aveyron : à Decazeville, six bâtiments de la cité du Sailhenc démolis... pour une meilleur vue ?

Les bâtiments devenus obsolètes vont plus tard laisser la place à des maisons pavillonaires.

L’entreprise Puéchoultes de Baraqueville a "déconstruit" les 6 bâtiments de la cité du Saihenc qui avait été sélectionnés, soit les blocs M1 à M6 de 60 logements en tout, datant de 1970 sur les hauteurs de Decazeville, offrant aujourd'hui, mais provisoirement, un nouveau paysage plus dégagé. Ils sont désormais rayés de la carte, après. Après deux mois de désamiantage et un mois de démolition "par grignotage", l’entreprise spécialisée va finaliser les travaux et retirer les gravats.

Le "grignotage" en images