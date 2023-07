Rieupeyroux. Aveyron Bas Ségala Viaur inaugure ses nouveaux circuits VTT

La communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur inaugurera le projet "Balades VTT en Ségala" samedi 8 juillet, en dévoilant 7 circuits nouvellement balisés et en proposant une journée de découverte, autant pour les familles que pour les sportifs.

La journée débutera à 9 h 30, à l’aire de La Mouline, avec un café d’accueil, puis, à 10 heures, les cyclistes pourront prendre le départ de la balade "Prévinquières en VTT" (10 km d’un niveau facile, avec un dénivelé de 329 m).

À midi, une inauguration officielle aura lieu, servie par un apéritif.

A 15 heures, les plus sportifs seront attendus sur le parking de la salle des fêtes de Lescure-Jaoul pour s’attaquer à 17 des 22 km du circuit "Du Viaur au cheval du roi" avec ses 709 m de dénivelé. Le prêt de VTT et VAE sera possible sur place sur inscriptions à l’adresse sports@ccabsv.fr.