Rignac. Cassagnes-Comtaux en fête ce week-end durant trois jours

Le comité des fêtes du village se mobilise pour organiser un week-end de fête les 7, 8 et 9 juillet.

Le petit village de Cassagnes-Comtaux va accueillir pendant trois jours et le vendredi 7 juillet, à 23 heures, par un bal disco gratuit avec Dj Oel Sampler.

Le samedi, ça commencera à partir de 19 h 30 avec apéro concert animé par "La Sourde Oreille" et son traditionnel marché gourmand. La soirée se poursuivra avec un bal animé par DJ Coco.

Dimanche, la journée débutera dès 8 heures avec son traditionnel déjeuner à la tête de veau ou tripoux ou chèvre. Tout l’après-midi, des jeux sur le Puech de Cassagnes. À partir de 19 h 30, se déroulera un grand buffet campagnard animé par l’orchestre de Frédéric Vernhet et ses danseuses. Réservation pour le buffet (melon, jambon, aligot, saucisse, fromage, tartelette, vin et café) à 18 € ou pour 11 € pour une assiette d’aligot et saucisse, au 06 82 94 44 82, places limitées.

La soirée se clôturera par un feu d’artifice.