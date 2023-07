Marcillac-Vallon. Le Cyclolivre, l’ innovation estivale

Les bénévoles de la bibliothèque municipale ne sont pas à court d’idées ! En effet, ils étudient la possibilité de mettre en place le Cyclolivre, un nouveau service de livraison de livres à domicile ou en certains lieux de rendez-vous préalablement fixés. Les livraisons seraient effectuées à vélo avec une remorque, principalement à la belle saison et par beau temps.

Les ouvrages proposés ne font pas partie du fonds propre de la bibliothèque mais sont le résultat de nombreux dons de qualité. Le dispositif devant être testé cet été, Florence Delétage et son équipe ont effectué "une petite enquête" auprès des parents et familles lors de la fête de l’école Jean-Auzel, afin de s’assurer de la pertinence du projet initialement limité au périmètre de la commune et à ses hameaux. Une inscription est nécessaire pour pouvoir notamment établir les circuits de livraisons et connaître les attentes sur chaque parcours : romans adultes ou jeunesse, policiers, science-fiction, album jeunesse, BD… Les personnes intéressées sont invitées à remplir un formulaire disponible à la bibliothèque ou sur sa page internet (mediatheque.aveyron.fr/vos-mediatheques/marcillac-vallon).

Après inscription, chaque usager recevra un message l’avertissant du passage du Cyclolivre, les tournées étant dépendantes des conditions climatiques. "C’est donc un nouveau moment de partage qui est proposé autour du livre, pour enfants et adultes, entre voisins, ou pour les personnes isolées ne pouvant se rendre à la bibliothèque", explique Florence ajoutant que dans cet esprit, l’ADMR, le Ssiad et les maisons de retraite de Marcillac avaient également été contactés.

Pour tous renseignements complémentaires : bibliothèque (28, avenue Gustave-Bessière), le mercredi de 14 h 30 à 17 heures.

Tel. : 05 65 71 88 17

bibliotheque@marcillacvallon.fr