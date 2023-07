Decazeville. Une grande braderie vendredi et samedi

Le comité de Decazeville du Secours populaire français organise une grande braderie dès vendredi 7 juillet de 10 heures jusqu’à 17 heures, même chose pour le samedi 8 juillet.

C’est une autre façon de faire des soldes et vous pourrez venir chiner dans leur boutique solidaire, située quartier Fontvergnes, à Decazeville. Vous y trouverez des vêtements et chaussures adultes et enfants, des articles de puériculture, du linge de maison, de la vaisselle, des livres, des bibelots, des petits meubles, bref de quoi satisfaire vos envies, à très petits prix.

Cette braderie est ouverte à tous, par vos achats vous soutiendrez le Secours populaire qui aide les personnes dans la difficulté et elles sont nombreuses. Venez rencontrer les bénévoles vendredi 7 et samedi 8 juillet ainsi que les voir pour mardi 11 et mercredi 12 juillet, de 10 heures à 17 heures non-stop.