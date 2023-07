Donner du pain à Bébé : quand et comment ?

Pain de mie ou morceau de baguette ? Bébé a envie de manger du pain, comme vous. Découvrez à partir de quand vous pouvez lui en donner.

Dans le domaine de la diversification alimentaire, les parents s’interrogent sur de nombreux sujets. Mon enfant risque-t-il de développer des allergies ? A quel moment passer aux aliments en morceaux ? Et parmi ces questionnements, le pain demeure un sujet à part. Aliment roi en France, il tient une place importante dans notre alimentation. Pour autant, faut-il en donner à Bébé ? Et si oui, à partir de quand ?

"Théoriquement, le pain ne doit pas être introduit dans l’alimentation de l’enfant avant 7 mois révolus", rappelle le Dr Arnault Pfersdorff, sur son site Pédiatre Online. "Et dans tous les cas son introduction est à adapter en fonction des capacités de mastication et de déglutition et de la tolérance digestive des tout-petits."

Gare à la fausse route

En effet, à cet âge, votre petit n’a pas encore toutes ses dents. Il est donc prudent de bien choisir le morceau à lui donner. Proposez-lui plutôt un quignon de pain dur pour faire travailler les muscles de sa mâchoire, qu’il s’entraîne à mastiquer et que cela soulage ses gencives douloureuses à ce stade de la croissance. Mais restez toujours avec lui lorsqu’il en consomme, en restant attentif au risque de fausse route. Et pour réduire ce risque, évitez le pain de mie.

A partir de 12 mois environ, il sera capable de mâcher et déglutir convenablement. C’est là qu’il pourra consommer une vraie tranche de pain durant son repas. Privilégiez les pains complets ou semi-complets riches en fibres. Et pensez à varier les farines pour l’habituer à différents goûts.

A noter : le pain est pauvre en lipides, source de glucides, de protéines végétales, de fibres, de vitamines, de calcium, magnésium, zinc et de fer.