Rodez : l'autorité parentale en débat ce jeudi 25 janvier avec l'association "Familles de France"

L'association "Familles de France" organise une conférence et un débat sur "l'autorité dans la famille : quel équilibre entre autoritarisme et permissivité ?" ce jeudi 25 janvier à Rodez.

Jeudi 25 janvier, à Rodez, aux Archives départementales situées au 25, avenue Victor Hugo, l'association Familles de France organise une conférence-débat essentielle sur le thème "l'autorité dans la famille : quel équilibre entre autoritarisme et permissivité ?". Cette conférence est animée par Brigitte Casette, une psychopraticienne pratiquant depuis plusieurs années des ateliers avec des parents et leur proposant des accompagnements individuels et familiaux.

Des accompagnements individuels et familiaux

L'événement est en mis en place par l'association "Familles de France" œuvrant dans la défense des intérêts des familles au niveau local, départemental, régional et national en lien avec l'institution Udaf. A Rodez, l'association est présidée par Jacques Maruéjouls accompagné de Lucien Pages et Jackie Maillé.

Cette conférence, gratuite, débutera à 20 h 30 et permettra aux parents de questionner l'intervenante sur leurs difficultés.