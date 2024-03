Quelle lessive pour laver les vêtements de Bébé ?

Parce que la peau des nourrissons est fragile, les vêtements qu’ils portent doivent répondre à de nombreux critères de sécurité, notamment en ce qui concerne la lessive utilisée pour les laver.

Entre les régurgitations ou les éclaboussures de nourriture, les vêtements de votre bébé ont souvent besoin d’être nettoyés. Mais attention, pas avec n’importe quel produit.

Encore pauvre en sueur et en sébum protecteurs, l’épiderme des nourrissons est en effet particulièrement fragile. Il s’irrite très facilement, surtout en cas de terrain atopique. Beaucoup de parents en ont conscience et prennent soin de choisir des produits d’hygiène adaptés. Mais ils n’ont pas forcément les mêmes réflexes au moment d’acheter leur lessive. Or même après rinçage, des agents lavant restent en contact permanent avec la peau de Bébé.

Le mieux ? Jusqu’à ses 6 mois, faites des machines à part et optez pour une lessive écologique spécifiquement destinée aux bébés. Passé cet âge, une lessive plus classique fera l’affaire. Mais préférez les formules liquides : elles se dissolvent plus facilement dans l’eau, vous limiterez ainsi la présence de potentiels résidus sur ses vêtements. Et ne vous contentez pas des mentions "hypoallergénique" ni "testé dermatologiquement". Ces tests ayant été effectués sur des peaux d’adultes, ils ne sont pas forcément révélateurs. Fiez-vous plutôt à la présence de l’Ecolabel Européen, ou mieux encore, du label Allergènes Contrôlés. Ce dernier garantit l’exclusion de toute substance répertoriée comme allergisante.

Même si vous êtes adepte des solutions naturelles, méfiez-vous de certaines recettes maison. Les mélanges à base de vinaigre blanc, par exemple, sont particulièrement agressifs pour la peau de bébé. Enfin, les assouplissants ne sont pas forcément à bannir. A condition de privilégier les produits sans allergène et très peu parfumés.

A noter : lavez systématiquement les vêtements neufs avant de les faire porter à bébé. Vous éliminerez un grand nombre de résidus de colorants.