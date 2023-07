Football : les prix des abonnements à la hausse à Rodez... sauf pour la catégorie la mieux placée à Paul-Lignon

Le Raf a publié sa nouvelle politique tarifaire en matière d'abonnements mardi matin.

Mardi matin, le Rodez Aveyron football lançait sa campagne d’abonnements pour la saison 2023-2024. Et, sans surprise, le précieux sésame pour Paul-Lignon est plus onéreux que lors du précédent exercice, puisqu’il coûte en plein tarif entre 119 € et 399 € contre une précédente fourchette allant de 69 à 289 €. Sans surprise, car à l’époque, le club sang et or avait été contraint de ne lancer l’opération que fin novembre à cause des travaux rue Vieussens. Au moment où il ne restait déjà plus que douze matches de Ligue 2 à jouer à la maison, ainsi que sept de D1 féminine.

\ud83d\udc8a ??????????? ??/?? : c'est parti \ud83c\udfab



Prêt à vivre une nouvelle saison à Paul Lignon ? Vous pouvez dès à présent vous réabonner ou vous abonner \ud83d\ude0d



Plus d'informations sont à retrouver ici \ud83d\udc47 https://t.co/4Qfu50wMTA



Ensemble, c'est tout \u2764\ufe0f\ud83d\udc9b — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) July 4, 2023

Alors, pour comparer les prix proposés lors des deux saisons, il est plus juste d’analyser le coût en plein tarif pour chaque match. Et là aussi, on s’aperçoit qu’il a globalement augmenté, même si les coûts ne se sont pas envolés. En clair, aujourd’hui, un nouvel abonné doit débourser un minimum de 3,96 € par rencontre, garçons et filles confondus, contre 3,63 € en 2022-2023, en étant placé dans le virage nord. Ou bien de 6,26 € contre 5,75 € s’il ne vient, comme c’est souvent le cas au regard du différentiel de taux de remplissage des tribunes, que pour voir la L2. L'augmentation allant jusqu'à un peu plus de 1,50 € par match en catégorie 2 de la tribune d'Honneur.

Pour les anciens abonnés, le prix n’a, lui, presque pas bougé.

Une grosse réduction pour la catégorie 1

En revanche, il existe bien une option pour laquelle la proposition tarifaire ruthénoise est plus avantageuse cette année : la catégorie 1 de la tribune d’Honneur. Là où se trouvent les meilleurs rangs du stade, donc. Pour voir les 19 parties de l’antichambre de l’élite, les nouveaux aficionados doivent payer 21 € pour chacune d’entre elles, contre 24,08 € auparavant. Le prix pour les anciens baissant, de son côté, à 19,42 €. Soit 58,52 € de réduction au total, si les tarifs 22-23 avaient été appliqués sur une saison complète.