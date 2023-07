Tour de France : arrivée au sprint sur un circuit de course automobile, le vainqueur avait "l'impression d'être des bolides"

Le Belge Jasper Philipsen a remporté la quatrième étape du Tour entre Dax et le circuit de Nogaro, ce mardi 4 juillet. Adam Yates conserve son maillot jaune avant la première étape de montagne



Et de 2 ! Après un final tendu marqué par de nombreuses chutes, Jasper Philipsen, vainqueur la veille à Bayonne, a récidivé en s'imposant ce mardi 4 juillet sur le circuit Paul-Armagnac de Nogaro devant Caleb Ewan. L'Allemand de la Bahrain Victorious Phil Bauhaus complète le podium. "C'était vraiment très nerveux, je suis très fier de gagner deux fois de suite, a déclaré le vainqueur. Je ne me souviens pas d'une arrivée comme ça. C'était très rapide, on avait l'impression d'être des bolides. Il y avait des gros virages, qui se resserraient parfois. Je suis très content de ne pas être tombé, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de chutes, j'espère que les copains vont bien."

Le sprinteur de la Alpecin-Deceuninck fait coup double en prenant la tête du classement par points et endosse donc la tunique verte, "un objectif pour ce Tour" pour son équipe.

Hormis cette arrivée haletante, cette quatrième étape du Tour aura été marquée par un ennui profond à l'image de l'échappée du jour, qui s'est formée à 86km de l'arrivée. Elle était composée de deux Français : Cosnefroy et Delaplace.

Le scénario devrait être bien différent ce mercredi avec la première étape de montagne entre Pau et Laruns, où Adam Yates essayera de conserver son maillot jaune.