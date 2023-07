Dans le XXe arrondissement, la Baignade Louis-Lumière rouvre gratuitement ses portes

Jusqu’au 20 août, baignade libre, aquagym et détente sont proposées dans les trois espaces en accès libre.

Comme chaque année, la Baignade Louis Lumière gratuite et ouverte à toutes et tous, ouvre ses portes dans le XXe arrondissement. Rendez-vous au Centre sportif Louis Lumière entre le 8 juillet et le 20 août, du lundi au samedi, de 10 heures à 20 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures.

Le centre sportif est situé au 30, rue Louis-Lumière.

Tous les jours de 10 heures à 12 heures, place à l'accueil des centres d'animation. De 12h15 à 13 heures, des cours d'aquagym sont proposés. De 14 heures à 20 heures : baignade libre. La Baignade du XXe arrondissement est située au cœur du Centre sportif Louis-Lumière.

Elle se décompose en trois espaces : un bassin extérieur avec vestiaires et cabines de douches, un espace solarium avec transats et parasols pour profiter du soleil et une aire sportive avec de nombreuses animations pour faire du sport.

La Baignade dispose de toilettes, casiers, douches et d'un poste de secours. L'accompagnement des enfants de moins de 10 ans et/ou de taille inférieure à 120 cm est obligatoire, au même titre que les tenues de natation et bonnets de bain. Douche savonnée obligatoire avant de pénétrer dans les bassins. Cigarette, enceintes sonores, animaux et alcool interdits sont interdits sur le site.