Paris XXe : une nouvelle saison estivale démarre à la Friche Plaine air

La friche Plaine Air se veut lieu de proximité dans le quartier Python Duvernois. Sport, jardins partagés, temps conviviaux et festifs, ateliers créatifs… le site reprend du service jusqu'au 16 septembre 2023.

Tous les dimanches de 15h à 18h, le samedi de 11h à 19h, le vendredi de 16h à 19h, le mercredi de 14h à 18h et le mardi et le jeudi de 16h à 18h, la Friche Plaine Air, 51 rue Henri Duvernois, propose de nombreuses animations aux habitants du quartier. Voici quelques dates à ne pas manquer :

Wheelz and feet (samedi 8 juillet, de 18h à 22h) : chaussez vos rollers pour danser sur les sets des meilleurs DJ et vous émerveillez devant les shows avec l'association SOM ! Des initiations au roller seront proposées, prêt gratuit de patins possibles sur inscription sur place.

Initiation au parkour (jeudi 13 juillet, de 14h à 16h) : l'association Pink Parkour vous invite à une balade sportive dans les abords de la friche pour découvrir ce sport et les trésors que cache le quartier… Débutants comme experts sont les bienvenus, mais les enfants doivent être accompagnés d'un parent.

Atelier Musiques en friche (du lundi 17 au vendredi 21 juillet de 14h30 à 16h30) : le réseau Mom'Artre convie les enfants à jouer avec les sons et la musique en plein air. Ils découvriront des instruments et créeront leur propre percussion en recup' ! Goûter offert chaque jour.

Journée écologie (samedi 22 juillet à partir de 14h) : pour cette journée dédiée à la planète, participez à l'atelier de jardinage avec Tous Ensemble, aux ateliers sensibilisation à la biodiversité avec Veni Verdi, à l'atelier auto-réparation vélo avec la recyclerie de la Noue sans oublier le spectacle/quizz avec le collectif Aux Arbres Citoyennes!

Tournois de foot 5 contre 5 (samedi 29 juillet, à partir de 14h) : le centre social Soleil Blaise organise un tournoi de foot festif et convivial ouvert à toutes et tous à Plaine Air !

Atelier jardinage (samedi 5 août, à partir de 14h) : venez jardiner et découvrir la biodiversité de la friche avec les associations Veni Verdi et Tous Ensemble.

Ludothèque ambulante (samedi 12 août, de 14h à 18h) : Temps Libre Bagnolet revient une nouvelle fois à Plaine Air avec ses jeux de bois originaux et ses baby-foots grandeur maxi pour petits et grands.

Vide grenier de quartier (samedi 16 septembre) : la Conciergerie Solidaire et la Ressourcerie Mon P'tit Python organisent le grand vide grenier sur la friche. Au programme : atelier bulles de savon, jardinage, ludothèque, mémoire habitante, initiation au parkour, et bal festif.