Entraygues-sur-Truyère. Une soirée concert réussie

Samedi 1er juillet, le centre social a organisé un concours de pétanque avec 18 équipes en doublette, sous le château. Malgré les giboulées, les joueurs ont terminé les parties.

Dans la soirée, le groupe local "Les mals barrés", de Golinhac, qui devait donner un concert gratuit en plein air, a dû se replier dans la salle multiculturelle, où le public et les familles ont pu assister à un apéro concert, assis autour de grandes tables. Le groupe, composé de 8 musiciens et chanteurs a joué de la variété internationale et du rock balade.

Une dizaine de bénévoles en tee-shirt turquoise se sont affairés à la buvette, servant boissons et frites, tandis que devant la salle, une camionnette proposait des sandwichs et des paninis. De même, des jeunes ados tenaient le stand des crêpes et des gâteaux de l’Accueil Jeunes : c’est une centaine de crêpes qui ont été dégustées dans l’après-midi et la soirée. La manifestation était organisée au profit de l’accueil jeunes et de l’accueil de loisirs du centre social d’Entraygues.