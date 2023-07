Tour de France 2023 : Tadej Pogacar remporte la 6e étape au sommet de Cauterets-Cambasque

La 6e étape du Tour de France a été remportée par Tadej Pogacar, au sommet de Cauterets-Cambasque, ce jeudi 6 juillet 2023. Il a lâché Jonas Vingegaard à quelques kilomètres de l'arrivée.

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté la 6e étape du Tour de France, jeudi 6 juillet, au sommet de Cauterets-Cambasque en lâchant Jonas Vingegaard dans la dernière montée pour lui reprendre 28 secondes au général.

La revanche

Après avoir cédé 1 minute et 4 secondes la veille lors de la première des deux étapes pyrénéennes, Pogacar a pris une revanche éclatante sur son rival danois, ce jeudi, dans une lutte qui s'est disputée à 100% dans les Hautes-Pyrénées. Vingegaard et Pogacar se sont envolés dans le Tourmalet, l'avant-dernière ascension de la journée, où l'équipe Jumbo-Visma du tenant du titre danois a fait exploser tous les autres cadors.

Ils ont retrouvé dans la descente vers Luz-Saint-Sauveur les rescapés de l'échappée matinale, dans laquelle figurait une nouvelle fois Wout Van Aert, équipier de Vingegaard. Le Belge a tracté un petit groupe de huit coureurs jusqu'aux deux-tiers de la dernière montée, soit le moment de l'explication royale entre Vingegaard et Pogacar. Et, alors qu'on pensait que le Danois avait l'avantage, c'est le Slovène qui s'est montré le plus fort pour relancer avec panache le Tour.

Voici le top 10 de l'étape du jour :

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) les 144,9 km en 3 h 54:27. (moyenne: 37,2 km/h)

2. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) à 24'.

3. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 1:22.

4. Ruben Guerreiro (POR/MOV) 2:06.

5. James Shaw (GBR/EFE) 2:15.

6. Jai Hindley (AUS/BOH) 2:39.

7. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 2:39.

8. Simon Yates (GBR/JAY) 2:39.

9. Adam Yates (GBR/UAD) 3:11.

10. Romain Bardet (FRA/DSM) 3:11.

Un lot de consolation pour Vingegaard

Si Jonas Vingegaard a perdu ce duel qui le mettait aux prises avec Tadej Pogacar, il pourra tout de même très joliment se consoler : le vainqueur du Tour de France 2022 a pris le maillot jaune à l'Australien Jai Hindley.

Retour dans les Landes, vendredi

Déjà passés une première fois dans les Landes avec un départ de Dax, lors de la quatrième étape, les coureurs vont de nouveau partir du département 40, vendredi 7 juillet 2023. La septième étape du Tour de France s'élancera de Mont-de-Marsan. Les cyclistes pédaleront pendant 170 km de plat, afin de rallier Bordeaux et la Gironde.