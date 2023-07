Un été animé dans le XVIIe arrondissement de Paris

Cinéma, musique, sport... Découvrez toutes les activités de l’été proposées dans l'arrondissement.

Le square des Batignolles, un jardin haussmannien

Jusqu’au 4 septembre

Grilles du square des Batignolles

Exposition sur l’architecture haussmannienne et l’histoire du square des Batignolles.

Bal des pompiers

Jeudi 13 juillet de 19h à 4h

Caserne Boursault - 27, rue Boursault

Centre Paris Anim’ Mado Robin

Mercredi de 10h30 à 13h

Les 5, 12, 19 juillet, 30 août et 6 septembre

Entrée du parc Martin Luther King - 78, rue Rostropovitch

Stand de jeux à destination des familles et des jeunes : jeux de plateau, jeux géants (échiquier, puissance 4, mikado) et lecture parents enfants (en partenariat avec la bibliothèque Colette Vivier)

Renseignement : cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr - Tél. 01 82 04 02 95

Apprendre à tout âge

Les mercredis de juillet à sept. à 15h

Mairie du 17e arr. - salle Maillot

Vous souhaitez participer à une activité culturelle, ludique et intergénérationnelle ? Venez suivre le cycle d’ateliers animé par des étudiants, proposé par l’association Tous en Tandem.

12 places à chaque atelier

Inscription : delegationseniors17@gmail.com - Tél. 01 44 69 76 77 - Bulletin papier à la mairie

Ciné seniors à la mairie

Tous les mardis de l’été, à 15h

4 juillet, César et Rosalie Mairie • Salle Jacques Chirac

11 juillet, Un homme pressé Mairie • Salle Maillot

18 juillet, Les enfants de Timpelbach Mairie • Salle Maillot

25 juillet, Slumdog Millionnaire Mairie • Salle Maillot

1 er août, Le Corniaud Mairie • Salle Maillot

8 août, The Greatest Showma Mairie • Salle Maillot

Lundi 14 août, La Guerre de boutons (2011) Mairie • Salle Maillot

22 août, Quai des Orfèvres Mairie • Salle Maillot

29 août, 8 femmes Mairie • Salle Maillot

L’estival de quartier 2023

Du 5 au 31 juillet

avec les associations des quartiers Porte de Saint-Ouen, Porte Pouchet et Porte de Clichy

Multisport, bricolage, vélo…

avec le Labo de la Ride, le Centre social Pouchet, l’Atelier des Épinettes, le SCUF, Passerelles 17 et la Recyclerie sportive

Contes aux fenêtres suivies de repas partagés avec l’association Calliope et l’amicale des locataires Chez nous.

Tous les mercredis (sauf le 5 juillet) à partir de 20h

7, rue du Général Henrys

Atelier fresque Mosaïque

Réalisation d’une fresque murale géante en mosaïque et peinture avec l’association l’Atelier des Épinettes

Tous les jeudis de 16h à 19h30

Place Navier

Animations familiales avec le Centre Social CEFIA

Tous les jeudis de 16h à 19h

Rail de la Petite Ceinture • 12, rue du Colonel Manhes

Ateliers arts plastiques (peinture, pastel, crayons de couleurs)

Tous les samedis de 10h à 13h

7, rue du Général Henrys

Prioritairement pour les adultes avec l’Atelier de Épinettes.

Animations parents/enfants avec La cabane bleue

Tous les samedis de 15h à 18h

Jardin Hans et Sophie Scholl

Animations ponctuelles :

Spectacle de danse « oblique(s) » et ateliers de médiation scientifique sur le mouvement et le son avec Les petits débrouillards et Les petits pas dans les grands

Mercredi 5 juillet de 18h à 19h

Jardin Hans et Sophie Scholl

Les impromptus (spectacle de contes), proposé par Calliope

Vendredi 7 juillet de 17h à 18h30

Jardin Hans et Sophie Scholl

Cinéma en plein air

Projection du film Coco

Vendredi 7 juillet à partir 22h

Jardin Hans et Sophie Scholl

Boum pour enfants et adolescents

Samedi 8 juillet de 14h à 18h

Établissement Virage (sous le périphérique)

26, rue Hélène et François Missofe

Bal pour toutes et tous

Mardi 13 juillet de 18h à 23h

Établissement Virage (sous le périphérique)

26, rue Hélène et François Missofe

Cinéma en plein air

Projection du film Deux Frères

Vendredi 21 juillet à partir 22h

Jardin Hans et Sophie Scholl

La ludomouv

Jeux de société et jeux du monde

Du 18 au 30 juillet (tous les après-midi sauf les lundis)

Jardin Hans et Sophie Scholl

Studio mobil

Atelier d’écriture, d’enregistrement et graff avec l’association Lisa Coop.

Du 24 au 28 juillet après-midi

Jardin Hans et Sophie Scholl

Olympiades de quartier

Du 2 au 22 juillet

Gymnase Lippmann

Activités : tennis de table et Laser Game

Compétitions : du lundi au vendredi de 17h à 20h et le samedi de 10h à 13h.

Plusieurs joueurs de catégories d’âge différentes (moins de 16 ans, 17/35 ans, 36/50 ans, plus de 50 ans) s’affronteront afin d’accéder à une finale le 22 juillet suivie d’une cérémonie afin de récompenser les meilleurs participants.

Loisirs : du lundi au vendredi de 17h à 22h. Pour tous, autour des pratiques proposées par les associations.

Renseignements : Djibrine FALL TELEMAQUE

djibrine.fall-telemaque@paris.fr - Tél. 06 82 50 12 51

Bibliothèques hors les murs

Tout l’été, les bibliothèques de la Ville de Paris sortent dans les squares et jardins publics. Les bibliothécaires mettent à la disposition des jeunes lecteurs, confortablement installés sur des tapis de sol, des albums d’images, contes et autres histoires à lire, à feuilleter ou à écouter.

Bibliothèque Colette Vivier

Tous les jeudis en juillet de 10 à 12h Parc Martin-Luther-King

Entrée par la rue Gilbert Cesbron

Médiathèque Edmond Rostand

Les mardis 11, 18, 25 juillet et 1er août de 10h30 à 12h

Jardin Claire-Motte - Entrée par la rue Marguerite-Long

Les vendredis 14, 21, 28 juillet et 4 août de 10h30 à 12h

Square Paul- Paray - Entrée par la rue Christine de Pisan