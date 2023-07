Durant tout l'été, la municipalité de Paris centre déploie ses bibliothèques hors les murs

La médiathèque de la Canopée la fontaine et les bibliothèques Charlotte Delbo, Marguerite Audoux et Arthur-Rimbaud participent à l'opération.

Tout l'été, retrouvez vos bibliothèques dans les jardins et squares.

Médiathèque de la Canopée la fontaine (1er)

Jardin Nelson Mandela, aire de jeux des 2-6 ans tous les mercredis des vacances d'été, de 10h à 12h.

Bibliothèque Charlotte Delbo (2e)

Square Louvois, 69 bis rue de Richelieu, de 10h à 12h :

En juillet, les mercredis 5, 12, 19 et 26 ; les vendredis 7, 21 et 28

Bibliothèque Marguerite Audoux (3e)

Kiosque du square du Temple Elie Wiesel, rue Eugène Spuller.

En juillet, les mardis 11 et 18 de 15h à 17h

En août, les vendredis 4, 11 et 18 de 10h à 12H

Bibliothèque Arthur Rimbaud (4e)

Paris-plages rives de Seine , au pied du pont Louis Philippe, de 10h30 à 12h30.

En juillet, les mardis 11, 18 et 25 ; les jeudis 13, 20 et 27

En août, les mardis 1er, 8, 15 et 22 ; les jeudis 3, 10, 17 et 24