Paris : la rue de Richelieu en route vers sa requalification

La rue de Richelieu traverse Paris Centre du Nord au Sud, à travers les 2e et 1er arrondissements. La Mairie de Paris Centre souhaite requalifier cet axe, dont la configuration n’est pas en adéquation avec ses usages ni son environnement patrimonial.

La rue de Richelieu est un axe emblématique de l’Ouest de Paris Centre : il rejoint les Grands Boulevards à la Place André Malraux, jouxtant la Bibliothèque Nationale de France récemment restaurée (et son nouveau jardin), le square Louvois et sa fontaine restaurée elle aussi, tout comme la Fontaine Molière, les jardins du Palais Royal accessibles par des passages couverts, la Comédie Française… La configuration actuelle de cette rue n’est pas à la hauteur de cet environnement patrimonial, ni des usages attendus d’une rue agréable pour la déambulation des piétons nombreux et la qualité de vie des riverains.

Un projet lauréat d’une ancienne édition du budget participatif prévoit d’agrandir les trottoirs de la place Mireille jusqu’au passage Potier. La Mairie de Paris Centre souhaite aller plus loin avec un projet réfléchi à l’échelle de la rue de Richelieu entière, dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier », qui doit permettre :

De donner plus de place pour le cheminement des piétons

De végétaliser l’espace public si les contraintes techniques le permettent (réseaux souterrains en particulier) ;

De garantir la bonne circulation des bus ;

D’améliorer la sécurité des trajets à vélo ;

De réduire les nuisances liées à la circulation automobile et au stationnement sauvage ;

De sécuriser les traversées piétonnes, en particulier sur le chemin des familles entre les écoles Louvois et Vivienne ;

De mettre en valeur le patrimoine alentour

La rue des Petits Champs, qui la croise en son centre, a déjà fait l’objet d’un projet de semi-piétonisation et d’agrandissement des trottoirs, qui s’achèvera en 2023 avec le dernier tronçon entre la rue de Richelieu et la rue Vivienne. Les rues Louvois et Colbert, elles, ont été piétonnisées avec des barrières sous la forme de « rues aux écoles », pour les enfants et familles des écoles Louvois et Vivienne.

La Mairie de Paris Centre a organisé une première marche exploratoire rue de Richelieu en octobre 2021 en présence d’habitants et d’acteurs locaux (conseil de quartier, commerçants, etc.). Cette marche a permis d'une part de dresser un premier diagnostic partagé et de commencer à construire des éléments de programme en vue de la mise en œuvre d’un projet global sur l’ensemble de l’axe ; d'autre part d’identifier si des interventions plus rapides sont nécessaires et possibles à court terme.