Paris XIe arrondissement : une réunion publique sur la rénovation du square de l’impasse des Jardiniers

Rendez-vous en salle des fêtes de la marie du XIe, 12 place Léon-Blum, pour en savoir plus sur ce projet voté au budget participatif.

Mardi 11 juillet à 18h30, la mairie du XIe invite les habitants à une réunion publique afin de présenter le projet de rénovation du square de l'impasse des Jardiniers, qui s’inscrit dans le projet plus global "Embellir les espaces verts du 11e" voté au budget participatif de 2021.

En 2021, le projet « Embellir les espaces verts du 11e » fait partie des 4 projets de l’arrondissement lauréats du Budget Participatif, en totalisant près de 3 700 votes. Par conséquent, 600 000 euros de budget ont été alloués à la rénovation et à l’embellissement du square de l’impasse des Jardiniers.

Présentation publique du projet

Les services de la Ville de Paris ont travaillé sur un nouvel aménagement du square qui élargit les usages du square, augmente les surfaces plantées et améliore les traversées piétonnes.

Mardi 11 juillet 2023 à 18h30, François Vauglin, Maire du 11e, vous convie à la réunion publique en présence de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement afin de vous présenter le fruit de ce travail.