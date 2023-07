Paris : la mairie du XIe poursuit sa route vers un arrondissement cyclable

La mairie porte un projet d'aménagement cyclable de l'avenue Ledru-Rollin. L'objectif est de renforcer le réseau cyclable de l'arrondissement et ainsi donner plus de place aux mobilités douces dans l'espace public.

Depuis plusieurs années, la mairie renforce le réseau cyclable du XIe et plusieurs pistes cyclables majeures ont vu le jour (Boulevard Voltaire, avenue de la République et rue du Faubourg Saint-Antoine notamment). L’objectif de cette série d’aménagement est de reconquérir l’espace public en faveur des mobilités douces, et permettre aux habitants qui le souhaitent et qui le peuvent de s’affranchir de la voiture individuelle.

Ainsi, l’avenue Ledru Rollin est la prochaine grande artère du XIe arrondissement sur laquelle sera réalisé un aménagement cyclable provisoire, dans l’attente d’une pérennisation.

Afin de vous présenter les premières réflexions et autour de ce projet de création de piste cyclable, l’équipe municipale a tenu une réunion publique, qui a également permis de recueillir les impressions, remarques et questionnement sur ce projet d’envergure.

"Cela constitue, en partie, une réponse au défi que représente le dérèglement climatique et qui nous oblige à rendre l'espace public plus agréable et libéré des mobilités polluantes. Le Plan vélo 221/2026 de la ville de Paris prévoit ainsi un investissement conséquent qui doit nous permettre de réaliser des aménagements visant à reconquérir l'espace public en faveur des mobilités douces", explique la municipalité.