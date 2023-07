Paris XIII : la baignade estivale au centre sportif Georges-Carpentier est ouverte !

Jusqu'au 20 août, les habitants du quartier ont accès à un bassin extérieur de 15 mètres sur 10, installé au centre sportif du 81, boulevard Masséna.

À chaque période estivale, le XIIIe arrondissement accueille un bassin supplémentaire pour faire face à l’afflux des baigneurs. Cette année encore, la mairie du XIIIe, en partenariat avec la SEMAPA (aménageur du quartier Bedier-Boutroux-Oudiné), a souhaité que petits et grands puissent profiter, du 8 juillet au 20 août, du bassin extérieur, de 15 mètres sur 10 mètres, installé au Centre sportif Georges Carpentier (81, boulevard Masséna).

Ce dispositif s’accompagne d’un véritable village sportif avec des activités sportives (badminton, tennis de table, football, volley-ball, tir à l’arc) et un espace de détente (solarium). Fait nouveau, cet été une structure gonflable sera installée pour les enfants de 6 ans et plus, et un foodtruck distribuera des goûters. L’entrée et toutes les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous.

Un endroit idéal pour passer d'agréables moments en famille et entre amis !

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 10h à 20h : accès libre au public. Le dimanche de 10h à 18h : accès libre au public. Créneaux réservés aux centres de loisirs du XIIIe : du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Des animations spécifiques vous seront proposées tout au long de l'été. Des créneaux d'aquagym : lundi, mercredi et vendredi de 12h30 à 13h15 ; mardi et jeudi de 18h45 à 19h30 ; samedi et dimanche de 10h15 à 11h. Remise en forme et fitness : samedi et dimanche de 10h à 12h.

Les enfants âgés de -10 ans doivent être accompagnés d'un adulte, dans ou au bord du bassin.

Une fermeture du bassin de 30 minutes pour nettoyage a lieu toutes les 2 heures.