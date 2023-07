Marcillac-Vallon. Une nouvelle thérapeute à la Maison du mieux-être

Une nouvelle thérapeute vient d’intégrer la Maison du mieux-être située à Bramarigues.

Allison Lavaur, conseillère en naturopathie diplômée, s’est également formée à la micronutrition, nutrition, fleurs de Bach, aromathérapie, phytothérapie et gemmothérapie. "J’aide toute personne souhaitant retrouver sa vitalité ainsi qu’une meilleure hygiène de vie", indique-t-elle ajoutant que l’accompagnement thérapeutique qu’elle exerce lui permet d’aider, par exemple, des sportifs dans leurs performances physiques, des seniors dans le bien vieillir, des adolescents en pleine puberté, des personnes ayant des allergies ou intolérances, des signes de stress, de burn-out… avec une préférence toute particulière pour l’accompagnement de la femme de la puberté à la ménopause, sujet de son mémoire. Pour ajouter une corde à son arc, Allison Lavaur a récemment suivi une formation aux massages drainant lymphatiques et aux remodelages corps et visage de la méthode Renata França. Allison Lavaur reçoit à la Maison du mieux-être tous les mardis de 9 heures à 18 heures. La prise de rendez-vous s’effectue soit par message sur ses réseaux sociaux ou bien par téléphone au 07 81 13 64 98.