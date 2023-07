Vallée d'Olt, Fêtes musicales, festival Hirondelle... Quand l’Aubrac inspire la musique classique !

Le Nord-Aveyron accueille pléthore de festivals cet été avec des virtuoses attirés par la beauté du plateau.

Le silence de l’Aubrac est la clef (de sol) qui attire des virtuoses en tournée mondiale à venir jouer sur le plateau en été. Comme la cigale chère à La Fontaine, ces musiciens et chanteurs lyriques de renom jouent et chantent à la belle saison en choisissant le Nord-Aveyron. "Le lieu mérite ces musiciens", glisse ainsi Alain Meunier, violoncelliste et fondateur des Fêtes musicales en Aubrac dont la huitième édition se déroule du 31 juillet au 5 août.

Le Nord-Aveyron avec ses zones blanches s’avère un excellent terrain de jeu pour favoriser l’écoute de la musique classique. Des lieux bercés par le silence, la quiétude, hors du temps, qui se prêtent à la déconnexion. "On est là pour partager et non pour faire carrière. Ce sont des affinités électives. On a envie de partage, à l’écoute de ces œuvres qui nous racontent des histoires, ce sont elles qui apportent l’imagination."

"Cela transpire la musique"

Et l’Aubrac sublime alors la musique. "Les musiciens sont "espantés" comme on dit ici, très étonnés par la beauté des paysages, le patrimoine, la motivation des bénévoles, les Marmots y sont d’ailleurs très attachés", constate Jean-Paul Duvivier, président de l’association "Orgues et musique" qui organise le festival musique en vallée d’Olt, lui-même Aveyronnais d’adoption. D’autant que la cité marmotte, Saint-Geniez, accueille pendant le festival, plus de 80 musiciens en herbe qui prennent part à l’Académie. "Ils animent la cité qui vit, résonne, cela transpire la musique. Ce côté anachronique de virtuoses qui viennent des villages, participe à cette réussite."

Comme des aimants. Ces musiciens de talent prennent goût à s’échouer avec joie au bord du Lot, à l’image de Laurent Lefèvre (lire ci-contre, NDLR) et se perdre sans boussole sur l’Aubrac. Une bouffée d’oxygène pour le public comme pour les professionnels de la musique. La beauté du Nord-Aveyron fait alors le lien entre ces êtres qui viennent d’autres horizons. "Pendant le Covid-19, les grands festivals fermaient, des musiciens me disaient pourquoi aller jouer loin quand on a ces festivals", confie avec malice Alain Meunier.

Qualité et itinérance

Une harmonie entre les arts libéraux où figurent la musique et les éléments qui ne doivent pas faire oublier une autre clef de la réussite de ces festivals qui perdurent, à savoir la qualité. "On fait de la musique sérieusement pour rendre le plus heureux possible", rappelle en ce sens Alain Meunier. "La qualité des concerts proposés et des musiciens chevronnés", appuie Jean-Paul Duvivier.

Tous ces festivals ont en commun de faire venir des virtuoses et de proposer une programmation itinérante, de villages en villages pour irriguer par la musique. Le festival Hirondelle, du 15 au 20 août, tire même son nom du cours d’eau qui sépare le Cantal et l’Aveyron pour mieux les relier par la musique. Par la musique et pas seulement. Quelques balades se greffent aux ballades, des pauses gourmandes, voire les deux à travers des randonnées musicales. À l’instar du festival Opus 12 organisé par l’association "Les murs ont des oreilles", dont la deuxième édition, du 25 au 29 juillet, embrasse Florentin-la-Capelle, Saint-Amans-des-Côts et Entraygues pour faire rimer, comme le dit Jérémy Péret pour ladite association, musique classique avec populaire et atypique.

www.fetes-musicales-aubrac.fr/ www.festivalolt.com/ www.festivalhirondelle.com/ festivalopus12@gmail.com