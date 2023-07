Allergies alimentaires : comment gérer les frustrations ?

Œufs, lait, cacahuètes, gluten… En France, 6 % des enfants seraient concernés par des allergies alimentaires. Une situation qui – dans l’élaboration des menus – prend des airs de casse-tête quotidien.

Les allergies alimentaires peuvent être dures à vivre pour les enfants et leurs familles. Une étude publiée en 2022 révélait que 31 % des enfants allergiques se sont déjà sentis différents de leurs camarades et plus de la moitié ont déjà ressenti de la frustration causée par leur allergie.

Ainsi, de simples activités deviennent des sources d’anxiété aussi bien pour l’enfant que pour les parents. Par exemple, "un boulanger peut assurer à son client que le pain au chocolat qu’il vient d’acheter ne contient pas d’œuf en oubliant qu’il l’a doré… au jaune d’œuf", explique le Dictionnaire Vidal. Aller au restaurant peut aussi se révéler difficile, de nombreux restaurateurs n’étant pas ou peu sensibilisés. Dans ce cas, beaucoup de parents préfèrent s’abstenir d’emmener leur enfant manger à l’extérieur.

Comment faciliter la vie de votre enfant ?

Malheureusement, le principal traitement reste l’éviction. La frustration est donc intimement liée à l’allergie alimentaire. La première chose à faire pour limiter (autant que possible) la tristesse des privations est de donner, dès qu’il est en mesure de comprendre, une bonne éducation thérapeutique à votre enfant. Dès l’âge de 4 ans, votre petit peut énoncer ce qui lui est interdit, refuser un aliment en cas de doute, expliquer sa maladie…

Une allergie alimentaire ne doit pas empêcher votre enfant de déjeuner à la cantine. Si vous souhaitez l’y inscrire, vous devez simplement mettre en place un projet d’accueil individualisé (Pai) avec son établissement scolaire. Ce dernier est établi à la demande des parents entre l’allergologue, le médecin scolaire et la direction de l’école. Il décrit le régime alimentaire de l’enfant et indique la conduite à adopter en cas de problème.

L’allergie ne doit pas vous empêcher de vous rendre au restaurant. Certaines recommandations doivent toutefois être respectées. Evitez les établissements qui proposent des buffets. Oubliez, par exemple, les restaurants asiatiques si votre enfant est allergique aux arachides, plusieurs de leurs plats contenant cette légumineuse. Contactez le restaurateur à l’avance et posez des questions peut aussi être la solution pour éviter les mauvaises surprises.

A la maison, rusez

Car il n’existe pas de médicaments qui permettent de guérir une allergie alimentaire. Il s’agit donc d’éviter d’absorber l’aliment incriminé. Ne pas consommer d’œufs quand on y est allergique, cela peut sembler facile. Mais cela signifie aussi de se passer de certains plaisirs comme les pâtisseries, les crêpes… Heureusement, il existe certains produits de substitution.

Les œufs

Pour les recettes à base d’œufs, lorsque ceux-ci servent de liant, vous pouvez très bien opter pour une demi-banane écrasée ou par un quart de tasse de compote de pomme.

Le lait

Ce dernier peut très bien être substitué par des jus végétaux. Le jus d’avoine étant le plus neutre concernant le goût, il remplacera le lait sans même que votre enfant ne s’en aperçoive (ou presque). Pour ce qui est du beurre, il peut être remplacé par de l’huile d’olive. Vous trouverez également en magasin de la margarine, du fromage et des yaourts sans produits laitiers qui vous permettront de cuisiner vos meilleures recettes en toute sécurité !

Les arachides

Le côté croquant des cacahuètes pourra se retrouver dans des graines de tournesol, des noix de cajou, des graines de courge, ou bien encore dans des amandes ou des noix de macadamia.