Handball : A Rodez-Onet, un recrutement façon Ploquin

Le club phare aveyronnais a été actif sur le marché des transferts, en attirant des profils qui tenaient à cœur au nouveau coach Yohann Ploquin.

S’améliorer sans tout chambouler. S’étoffer sans se renier. Voilà les défis qui attendaient le Roc cet été. Car s’il ne pouvait pas ne pas réagir après une saison 2022-23 en deçà de ses attentes, ponctuée par une quatrième place alors qu’il visait la première, ce dernier se devait de ne pas non plus tout changer.

Là était d’ailleurs la première mission qu’il s’était fixée : conserver son ossature et ses meilleurs joueurs. Ce qu’il a réussi à faire, dans l’immense majorité. À l’exception surtout de Rulane Levalois, l’un de ses hommes forts de la base arrière, arrivé en Aveyron il y a un an…

Cinq départs, dont un vers un club de Starligue

" Il avait pour projet de rester au club et avait d’ailleurs refusé beaucoup de propositions pour cela. Il a eu une sollicitation extraordinaire d’Aix-en-Provence qui ne se refuse pas, pour devenir stagiaire professionnel de l’équipe de Starligue (le plus haut niveau national, NDLR). On comptait sur lui, mais sur ce type de propositions, on se doit d’accompagner nos joueurs. Le train ne passe pas deux fois ", détaille le président Benoît Courtin. Toujours du côté des départs, Yssane Biai, Yoran Calmes, Lory Altis et Royan Zulemaro quittent également aussi le navire.

Une fois les départs actés, Rodez-Onet a dû s’affairer à trouver de nouveaux arrières gauches, secteur particulièrement impacté cet été. D’où les signatures du Suisse de 19 ans, Maxime Morzier, que le nouveau coach Yohann Ploquin a eu sous ses ordres dans son académie nationale, en U17, et de l’ancien de L’Union, Mickaël Avit. Un beau bébé de 2,05 mètres et 97 kilos.

"Je le voulais absolument"

Deux arrivées qui sont loin d’avoir marqué la fin des emplettes pour Rodez-Onet, qui avait ciblé d’autres postes clés, et notamment celui de pivot. "Je voulais un pivot massif, donc on a pris Alvaro Llorente (Espagnol, 24 ans, 1,88 m pour 116 kg). Il est vraiment très intéressant. Entre lui et Morgan Besset, je trouve que ça fait une belle paire, avec deux profils très différents, à ce poste", estime le technicien qui dirigera sa première séance le lundi 7 août.

Parmi les objectifs de Ploquin avant l’été, celui de faire signer le demi-centre, ancien international macédonien de 23 ans, Boris Ristovski, figurait tout en haut de la liste. Et bonne nouvelle pour l’ex-portier des Bleus, ce dernier évoluera bien à l’Amphi dès la rentrée : "Je le voulais absolument depuis pas mal de temps, et notamment quand j’étais à Poitiers en N1 Élite. Je l’ai rencontré il y a quelques années via un agent. Et il y a un an, on s’était dit que je le contacterai où que j’aille pour le faire venir."

En manque de gauchers chez les arrières

Quatre arrivées, en plus de celle d’un troisième gardien, espoir guadeloupéen, Wilann Cyprien, qui viennent clôturer le mercato ruthéno-castonétois. Et laisser un petit vide au poste d’arrière droit, où seul le capitaine Robin Besset peut jouer aujourd’hui. "Recruter des gauchers, c’est un enfer, donc je préfère m’en passer. Le manque, je l’aurais forcément à un moment donné de la saison, mais financièrement, on ne pouvait pas faire plus. Il faudra que je compose avec un droitier à droite, mais moi, ça ne me dérange pas."

Pas de quoi, donc, inquiéter plus que cela le nouvel entraîneur. Celui-ci se satisfait pleinement du recrutement, dont il a été à la manœuvre, dans sa globalité. Aura-t-il cependant un effectif enfin capable d’aller chercher la montée tant espérée en N1 ? Difficile de le dire en l’état.

Ploquin ne s’avance pas à court terme, notamment tant que la poule dans laquelle évoluera son équipe n’est pas connue, même s’il en a la volonté dans un coin de sa tête : "Je ne dis pas qu’on va monter cette année, mais on se prépare à aller en N1, oui. À voir le temps qu’il faudra pour le faire. Pour renforcer l’équipe, je ne voulais pas que des bons joueurs de N2. Je voulais des joueurs, qui, en cas de montée, seraient capables de maintenir le club en N1. Vu l’effectif que j’ai, je pense que c’est le cas."