Luc-la-Primaube. Rétromobile à Graulhet pour visiter la Maison des métiers du cuir

Les organisateurs de la dernière sortie mensuelle de Rétromobile, Gilbert Mercadier et Christian Gaches, ont proposé aux adhérents de se rendre à Graulhet avec leurs vieilles voitures pour une visite guidée du musée du cuir. C’est le lieu touristique incontournable à Graulhet. Installée dans une ancienne usine sur les rives du Dadou, la Maison des métiers du cuir consacre un vaste espace d’exposition à l’histoire et aux techniques des métiers de la mégisserie et de la maroquinerie. La visite a permis d’en apprendre davantage sur les étapes de transformation de la peau en cuir grâce à une étonnante collection d’objets, de machines et de peaux. Les participants ont partagé ensuite le repas de midi au restaurant "L’Espiens" à Gaillac. Une sortie qui s’est déroulée dans une bonne et saine ambiance et qui a fait l’unanimité.