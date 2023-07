Syndrome de Guillain-Barré : le Pérou déclare l’état d’urgence sanitaire

Après plusieurs années de relative accalmie, les cas de syndrome de Guillain-Barré sont en augmentation au Pérou. Le pays a déclaré le 8 juillet une urgence sanitaire nationale, pour une période de 90 jours.

La dernière épidémie de syndrome de Guillain-Barré date de 2019. Cette année-là, plus de 900 cas avaient été signalés dans tout le pays, rappelle le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). En 2020, 448 cas avaient été signalés, puis 210 en 2021 et 225 en 2022. A la date du 8 juillet 2023, 191 cas ont été recensés, ce qui a conduit la présidence péruvienne à déclarer "l’état d’urgence sanitaire au niveau national en raison de l’augmentation inhabituelle des cas de syndrome de Guillain-Barré".

Objectif : "intensifier la surveillance épidémiologique, la prévention et la réponse dans les établissements de santé publics et privés", précise le Centre national d’épidémiologie, de prévention et de contrôle des maladies (CDC) du Pérou. A ce jour, au Pérou, quatre personnes sont décédées des suites du syndrome de Guillain-Barré.

Zika comme déclencheur ?

Ce syndrome se manifeste par "une atteinte des nerfs périphériques caractérisée par une faiblesse, voire une paralysie progressive, débutant le plus souvent au niveau des jambes et remontant parfois jusqu’à atteindre les muscles de la respiration puis les nerfs de la tête et du cou", décrit le portail d’information de référence sur les maladies rares, Orphanet. Mais la sévérité du syndrome de Guillain-Barré est très variable, tout comme son évolution. Les décès sont rares, et "dans près de 85 % des cas, la récupération est totale au bout de six à douze mois".

Si on ne connaît pas très bien l’origine du syndrome de Guillain-Barré, on sait qu’il "est souvent déclenché par une infection – bactérienne ou virale – ou plus rarement par la vaccination ou une intervention chirurgicale", rappelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans les pays touchés par l’infection à virus Zika comme le Pérou et bon nombre de pays d’Amérique latine, les cas de syndrome de Guillain-Barré augmentent. Selon l’OMS, "l’explication la plus probable au vu des données disponibles sur les épidémies d’infection à virus Zika et sur le syndrome de Guillain-Barré est que l’infection à virus Zika est un déclencheur du syndrome de Guillain-Barré".

A noter : Selon certains spécialistes, cette augmentation des cas de Guillain-Barré pourrait également être liée à l’épidémie de dengue qui sévit actuellement au Pérou, mais le lien n’est pas formellement établi.