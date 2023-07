Pierrefiche. Une belle fête de village

Le week-end de la fête, les cieux n’étaient pas favorables aux membres du comité. En effet, de nombreux orages se sont abattus et ont fortement compliqué l’organisation de la fête et son installation. Le comité a très vite réagi en installant dans la salle des fêtes tous les stands de jeux et à l’extérieur un chapiteau pour que les visiteurs puissent se mettre à l’abri.

Une décision payante, puisque les habitants du village et des villages avoisinants ont répondu présent à ce rendez-vous annuel. Certes, ce n’était pas l’affluence de l’année précédente. Le samedi soir, les averses ont cessé et le public était au bien là pour le repas, plus de 200 plateaux aligot- saucisse ont été distribués. Et dans une ambiance joyeuse et bon enfant, les fêtards ont envahi la piste de danse pour danser jusqu’à tard dans la nuit au son de la musique de Média Laser. Le lendemain matin, les amateurs de tripous étaient nombreux et pour le premier vide-greniers, une quinzaine d’exposants n’ont pas craint les orages, ils ont déballé leurs étals à l’abri sous le chapiteau.

Bravo et merci aux membres du comité des fêtes qui ont très vite réagi pour maintenir cette très sympathique fête de village.

À l’année prochaine !