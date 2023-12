Pierrefiche. Une bourse petite enfance appréciée

À l’approche de Noël, l’association des parents d’élèves de Pierrefiche-St-Martin-de-Lenne, a proposé une bourse petite enfance à la salle des fêtes du village. Une douzaine d’exposants avait déballé une multitude de jouets, vêtements et matériel de puériculture, de quoi satisfaire tous les visiteurs qui étaient venus faire de bonnes affaires avec des articles en bon état et à moindre prix. De quoi faire des heureux pour Noël. Cette manifestation s’est déroulée dans une ambiance très cordiale. Les visiteurs ont pu participer à une tombola où était en jeu une corbeille de friandises. De plus, ils ont pu se régaler avec des pâtisseries faites maison.