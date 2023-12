Pierrefiche. Un rendez-vous en faveur du Téléthon

Une nouvelle fois, comme chaque année à la même période, avait lieu le rendez-vous en faveur du Téléthon à la salle des fêtes du village. Cette année s’est déroulée une exposition de mobylettes. Des habitants et des curieux sont venus les admirer et se remémorer des souvenirs de leur jeunesse. Aussi ils ont pu échanger sur ce sujet. Les organisateurs avaient prévu pour que ce moment caritatif soit aussi un moment de convivialité puisque c’est autour d’un petit verre et de pâtisseries que les conversations sont allées bon train. À l’entrée de la salle, les visiteurs ont pu déposer leur don en faveur du Téléthon.

Merci aux donateurs et à l’année prochaine !