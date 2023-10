Pierrefiche. MAM les ptit’s Marmots : un an déjà

La MAM les ptit’s Marmots vient de fêter son premier anniversaire. Un projet initié par deux communes, Pierrefiche et Saint-Martin-de-Lenne. Il a pu voir le jour grâce à la communauté des communes des Causses à l’Aubrac, en charge de la petite enfance. Après avoir trouvé les locaux(idéalement situés, 3 rue impasse des Narcisses) et fait appel à candidature, ce sont deux assistantes maternelles qui ont été retenues Émilie et Laura. Toutes deux sont assistantes maternelles agréées par le conseil départemental de l’Aveyron.

Des places disponibles

Elles peuvent accueillir 3 enfants chacune, et jusqu’à 8 enfants simultanément de 0 à 6 ans en incluant bien évidemment les périscolaires. Elles ont dernièrement obtenu un agrément supplémentaire chacune. Par conséquent, des places sont disponibles. Elles proposent aux enfants des activités à l’intérieur et à l’extérieur. La maison est vaste et possède un grand jardin où les enfants peuvent jouer et se dépenser.

Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez inscrire vos enfants, n’hésitez pas à les contacter au 06 64 88 92 69 ou par mail mam.lesptitsmarmots@gmail.com