Football : joueuse historique de Rodez, Laurie Cance signe au Havre

Après quinze au Raf, la Decazevilloise quitte son club formateur.

Laurie Cance n'est plus une joueuse de Rodez. Sa signature au Havre, que nous avions évoquée dernièrement, a été confirmée par les deux clubs, jeudi 13 juillet. Après avoir vécu la descente des Rafettes en Division 2, la Decazevilloise va rester au sein de l'élite en rejoignant la formation normande, 8e de D1 à l'issue de la saison 2022-2023.

Capitaine des sang et or la saison dernière, la meneuse de 28 ans était une figure emblématique des Ruthénoises. Elle avait effectué ses débuts en seniors au sein de son club formateur en 2011. Après 12 saisons au haut niveau, 236 matches disputées et des moments forts comme la demi-finale de coupe de France en 2016 ou la montée en D1 en 2022, l'Aveyronnaise va désormais poursuivre sa carrière sous d'autres couleurs.