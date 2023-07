Decazeville. Concert les "Pierres Vives" mardi 18 juillet

Les concerts s’enchaînent à Decazeville en ce mois de juillet. Pauline Amar et Clément Caillol proposent un concert "Pierres Vives", violoncelle et harpe, ce mardi 18 juillet, en l’église Notre Dame, 18 h 30. Ce duo d’artistes interprétera des œuvres célèbres de Schubert, Chopin, Bach, Saint-Saëns, Debussy, Bizet, Fauré, etc.

Originaires de la région parisienne, Pauline et Clément partagent leur passion pour la musique de chambre et se produisent ensemble depuis 2013.

Ils sont diplômés des classes d’érudition du Conservatoire national supérieur de Paris. Ils se sont spécialisés notamment dans le répertoire français du XIXe siècle. Une musique agréable, chantante, souvent méconnue, qui séduira les connaisseurs tout comme les nouveaux venus.

Entrée libre et gratuite.