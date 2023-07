Goutrens. Des nouveautés pour l’été à disposition à la bibliothèque municipale

Comme chaque année au début de l’été, la bibliothèque du village a enrichi sa collection grâce au bibliobus de la Médiathèque départementale de l’Aveyron, de passage dernièrement.

Mais aussi grâce aux achats effectués avec la dotation annuelle de la mairie. Une partie de ces achats ont été faits à la librairie indépendante Chemins d’encre à Conques, que les bénévoles soutiennent fidèlement depuis trois ans déjà, sachant que le prix du livre en France est le même partout.

C’est donc un large choix de romans, polars, BD jeunes et adultes, albums jeunesse ainsi que de CD et DVD qui attend les lecteurs les mercredis et samedis matin en juillet et les samedis matin du mois d’août, de 10 heures à 12 heures.